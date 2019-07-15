Деловая авиация в Туркменистане активно развивается. Все больше состоятельных людей готовы арендовать частные самолеты. Также крупные компании и ведущие общественные деятели покупают воздушные суда для личного пользования.

Европейский лидер бизнес-авиации AVIAV TM (Кофранс SARL) имеет представительство в Туркменистане с 2012 года. Заказать административный самолет вы можете через наш сайт или воспользовавшись приложением для iPhone, или связавшись со специалистом любым другим удобным способом.

Если вы желаете заказать бизнес-самолет в Туркменистане, сообщите:

аэропорты отбытия и прибытия,

количество персон,

даты и время рейса,

ориентировочный вес багажа,

пожелания к организации перелета,

контакты.

Если вы воспользуетесь системой бронирования самостоятельно, то сразу увидите типы самолетов и примерную стоимость аренды. Точную цену рассчитает менеджер AVIAV TM (Cofrance SARL), когда вы определитесь с моделью: вам на электронную почту придет письмо с описаниями бизнес-джетов, указанием их возраста, вместимости, опций в салоне, временем перелета. Будет легко сделать выбор, заключить электронный договор и оплатить рейс онлайн, – все это займет 15–20 минут.