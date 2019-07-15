Бизнес-самолет в Туркменистане

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Бизнес-джет в Туркменистане

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Аренда самолета в Туркменистане

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Деловая авиация в Туркменистане активно развивается. Все больше состоятельных людей готовы арендовать частные самолеты. Также крупные компании и ведущие общественные деятели покупают воздушные суда для личного пользования.

Европейский лидер бизнес-авиации AVIAV TM (Кофранс SARL) имеет представительство в Туркменистане с 2012 года. Заказать административный самолет вы можете через наш сайт или воспользовавшись приложением для iPhone, или связавшись со специалистом любым другим удобным способом.

Если вы желаете заказать бизнес-самолет в Туркменистане, сообщите:

  • аэропорты отбытия и прибытия,
  • количество персон,
  • даты и время рейса,
  • ориентировочный вес багажа,
  • пожелания к организации перелета,
  • контакты.

Если вы воспользуетесь системой бронирования самостоятельно, то сразу увидите типы самолетов и примерную стоимость аренды. Точную цену рассчитает менеджер AVIAV TM (Cofrance SARL), когда вы определитесь с моделью: вам на электронную почту придет письмо с описаниями бизнес-джетов, указанием их возраста, вместимости, опций в салоне, временем перелета. Будет легко сделать выбор, заключить электронный договор и оплатить рейс онлайн, – все это займет 15–20 минут.

Гарантия безопасности перелетов

  1. Aviav TM (Cofrance SARL) является лидером частных перевозок в Европе, имеет представительства в 117 странах.
  2. Уже несколько лет мы сотрудничаем с мировым лидером авиационной безопасности Wyvern Ltd., что гарантирует стопроцентную защиту перелетов.
  3. Партнерство с крупнейшей международной компанией ARGUS International гарантирует своевременное прохождение аудита перед полетом.
  4. Кроме того центр «Кофранс» остается членом престижной сети чартеров Avinode и ведущих летных ассоциаций EВАА и NВАА.

Цены

AVIAV TM (Кофранс) предлагает клиентам оптимальное соотношение «цена – качество». В нашем распоряжении более 10 тысяч частных самолетов для аренды, в том числе бюджетных вариантов, которые нанимают владельцы крупных компаний для командировок сотрудников.

Для коротких маршрутов мы готовы предоставить легкие самолеты, аренда которых обходится значительно дешевле, чем среднемагистральных бизнес-джетов. Для горной местности Туркменистана актуальны вертолеты, которые в кратчайшие сроки доставят в удаленные районы и пассажиров, и грузы.

Кроме того мы всегда готовы предоставить самолет по системе Empty Legs. Это значит, вам удастся арендовать частный джет по цене бизнес-класса. Ашхабад – востребованное направление, и потому найти нужный рейс не составит труда.

Сопроводительный сервис

Арендуя воздушное судно через AVIAV TM (Cofrance SARL), вы всегда можете заказать сопроводительные услуги:

  • оформление виз, паспортов, медстраховки, таможенных деклараций,
  • встреча на автомобиле,
  • трансфер в любом уголке мира,
  • обед из ресторана, доставленный на борт,
  • праздник в полете,
  • заказ номеров в отеле,
  • бизнес-сопровождение,
  • охрана,
  • VIP-зал в воздушной гавани.

Просто сообщите о своих пожеланиях при оформлении заказа, и менеджер включит в договор необходимые услуги. Это намного удобнее, быстрее и дешевле, чем обращаться в несколько разных фирм.

Преимущества частных рейсов

  1. Частный самолет позволяет путешествовать прямым рейсом по нужному направлению, независимо от расписаний авиакомпаний.
  2. На борту приватная обстановка: нет посторонних пассажиров.
  3. В полете можно заниматься любыми делами: обедать, спокойно отдыхать или работать.
  4. Комфортная обстановка частного самолета позволяет получить удовольствие от путешествия.
  5. Вы экономите несколько часов: прохождение формальностей в аэропорту занимает считанные минуты.
  6. Компания AVIAV TM (Cofrance SARL) организует перелет «под ключ» с учетом ваших пожеланий: оформив аренду, больше не придется беспокоиться ни о чем.

Частная авиация в Туркменистане поможет быстро решить ваши задачи, легко и успешно достигнуть поставленных целей.

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