Деловая авиация в Туркменистане активно развивается. Все больше состоятельных людей готовы арендовать частные самолеты. Также крупные компании и ведущие общественные деятели покупают воздушные суда для личного пользования.
Европейский лидер бизнес-авиации AVIAV TM (Кофранс SARL) имеет представительство в Туркменистане с 2012 года. Заказать административный самолет вы можете через наш сайт или воспользовавшись приложением для iPhone, или связавшись со специалистом любым другим удобным способом.
Если вы желаете заказать бизнес-самолет в Туркменистане, сообщите:
- аэропорты отбытия и прибытия,
- количество персон,
- даты и время рейса,
- ориентировочный вес багажа,
- пожелания к организации перелета,
- контакты.
Если вы воспользуетесь системой бронирования самостоятельно, то сразу увидите типы самолетов и примерную стоимость аренды. Точную цену рассчитает менеджер AVIAV TM (Cofrance SARL), когда вы определитесь с моделью: вам на электронную почту придет письмо с описаниями бизнес-джетов, указанием их возраста, вместимости, опций в салоне, временем перелета. Будет легко сделать выбор, заключить электронный договор и оплатить рейс онлайн, – все это займет 15–20 минут.
Гарантия безопасности перелетов
- Aviav TM (Cofrance SARL) является лидером частных перевозок в Европе, имеет представительства в 117 странах.
- Уже несколько лет мы сотрудничаем с мировым лидером авиационной безопасности Wyvern Ltd., что гарантирует стопроцентную защиту перелетов.
- Партнерство с крупнейшей международной компанией ARGUS International гарантирует своевременное прохождение аудита перед полетом.
- Кроме того центр «Кофранс» остается членом престижной сети чартеров Avinode и ведущих летных ассоциаций EВАА и NВАА.
Цены
AVIAV TM (Кофранс) предлагает клиентам оптимальное соотношение «цена – качество». В нашем распоряжении более 10 тысяч частных самолетов для аренды, в том числе бюджетных вариантов, которые нанимают владельцы крупных компаний для командировок сотрудников.
Для коротких маршрутов мы готовы предоставить легкие самолеты, аренда которых обходится значительно дешевле, чем среднемагистральных бизнес-джетов. Для горной местности Туркменистана актуальны вертолеты, которые в кратчайшие сроки доставят в удаленные районы и пассажиров, и грузы.
Кроме того мы всегда готовы предоставить самолет по системе Empty Legs. Это значит, вам удастся арендовать частный джет по цене бизнес-класса. Ашхабад – востребованное направление, и потому найти нужный рейс не составит труда.
Сопроводительный сервис
Арендуя воздушное судно через AVIAV TM (Cofrance SARL), вы всегда можете заказать сопроводительные услуги:
- оформление виз, паспортов, медстраховки, таможенных деклараций,
- встреча на автомобиле,
- трансфер в любом уголке мира,
- обед из ресторана, доставленный на борт,
- праздник в полете,
- заказ номеров в отеле,
- бизнес-сопровождение,
- охрана,
- VIP-зал в воздушной гавани.
Просто сообщите о своих пожеланиях при оформлении заказа, и менеджер включит в договор необходимые услуги. Это намного удобнее, быстрее и дешевле, чем обращаться в несколько разных фирм.
Преимущества частных рейсов
- Частный самолет позволяет путешествовать прямым рейсом по нужному направлению, независимо от расписаний авиакомпаний.
- На борту приватная обстановка: нет посторонних пассажиров.
- В полете можно заниматься любыми делами: обедать, спокойно отдыхать или работать.
- Комфортная обстановка частного самолета позволяет получить удовольствие от путешествия.
- Вы экономите несколько часов: прохождение формальностей в аэропорту занимает считанные минуты.
- Компания AVIAV TM (Cofrance SARL) организует перелет «под ключ» с учетом ваших пожеланий: оформив аренду, больше не придется беспокоиться ни о чем.
Частная авиация в Туркменистане поможет быстро решить ваши задачи, легко и успешно достигнуть поставленных целей.